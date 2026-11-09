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Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Ринер объявил о выдвижении на пост президента Франции

Никита Давыдов

Французский дзюдоист Тедди Ринер объявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году, сообщает Entrevue.

37-летний спортсмен планирует баллотироваться в качестве независимого кандидата, без поддержки политических партий. При этом француз не исключает продолжения спортивной карьеры и участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, если политическая деятельность позволит ему это сделать.

Для официальной регистрации кандидатом на президентских выборах Ринеру необходимо собрать 500 подписей уполномоченных выборных должностных лиц. Первый тур голосования запланирован на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.

Ринер — пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по дзюдо. На его счету семь олимпийских медалей, включая две бронзовые, а также пять побед на чемпионатах Европы.

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Тедди Ринер
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