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Владимир Путин объявил благодарность тренеру по дзюдо Михаилу Рахлину

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент России Владимир Путин объявил благодарность заслуженному тренеру России по дзюдо Михаилу Рахлину. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Благодарность объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта. Также аналогичное поощрение получил вице-президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Сергей Реутов.

Кроме того, почетной грамотой президента РФ награждены старший тренер сборной России по дзюдо, олимпийский чемпион Арсен Галстян, а также чемпион мира и Европы Тимур Арбузов.

Отец Михаила Рахлина, Анатолий Рахлин, был тренером Владимира Путина по дзюдо. Президент ранее неоднократно называл его одним из своих главных наставников.

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Владимир Путин
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