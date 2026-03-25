Каниковский и Арбузов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по дзюдо

Действующие чемпионы мира по дзюдо Матвей Каниковский и Тимур Арбузов выступят на чемпионате Европы, который пройдет с 16 по 19 апреля в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Каниковский заявлен в весовой категории до 100 кг, Арбузов — в категории до 81 кг. Всего в состав российской сборной вошли 18 спортсменов.

Помимо Каниковского и Арбузова, на турнире выступят Мурад Чопанов, Абдуллах Парчиев (оба — весовая категория до 66 кг), Абдул-Керим Тасуев (до 81 кг), Егор Андони (до 90 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий, Тамерлан Башаев (свыше 100 кг), Сабина Гилязова, Марина Воробьева (обе — до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг), Ирина Зуева, Ксения Галицкая (обе — до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

В ноябре 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) вернула право российских спортсменов выступать на международных турнирах под флагом страны.

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