Сборная России выиграла медальный зачет открытого Кубка Африки по дзюдо

Сборная России стала победителем медального зачета открытого Кубка Африки по дзюдо.

Соревнования прошли в Марокко.

Среди россиян золотые медали завоевали Турпал Хабибулаев (весовая категории до 60 кг), Сайгид Керимов (до 66 кг), Эхван Эдисултанов (до 90 кг), Адам Сангериев (до 100 кг), Анджей Павлюков (свыше 100 кг), Дудина Крастина (до 48 кг), Эльвида Гуреева (до 57 кг), Камила Бадурова (до 70 кг).

Всего российские спортсмены завоевали 8 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей по итогам турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Туниса (2-2-1), третье — сбрная Великобритании (1-1-2).

Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на турнирах с флагом и гимном страны в ноябре 2025 года.