Дзюдоист Тасоев завоевали бронзу на турнире Большого шлема в Улан-Баторе

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал бронзовым призером турнира Большого шлема в Улан-Баторе.

В схватке за бронзу в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил чеха Лукаша Крпалека.

Турнир в Улан-Баторе завершится 21 июня. Соревнования являются первым стартом олимпийской рейтинговой квалификации. За победу на турнире Большого шлема начисляется 1000 очков, за серебро — 700, за бронзу — 500.

27 ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение россиянам права участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.