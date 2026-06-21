Российский дзюдоист Бифов стал серебряным призером турнира Большого шлема в Монголии

Российский дзюдоист Идар Бифов стал вторым на турнире Большого шлема в Улан-Баторе.

В финале весовой категории до 100 кг Бифов уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. В одном из поединков за бронзу в этой же категории должен был выступить россиянин Арман Адамян, однако он снялся с боя из-за травмы.

Турнир в Улан-Баторе завершится 21 июня. Соревнования являются первым стартом олимпийской рейтинговой квалификации.

За победу на турнире Большого шлема начисляется 1000 очков, за серебро — 700, за бронзу — 500.