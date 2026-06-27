Россиянка Лищенко объяснила, чего ей не хватило для победы на этапе Гран-при в Китае

Серебряный призер этапа Гран-при в Китае российская дзюдоистка Тамара Лищенко объяснила, почему ей не удалось завоевать золотую медаль.

В финале весовой категории до 70 килограммов 27-летняя спортсменка проиграла Ларе Цветко из Хорватии.

«Конечно же, я безумно рада этой медали — я очень долго шла к ней. Хотелось золото, я проделала такой путь, и все встречи сегодня были сложными. Чуть-чуть не хватило опыта, не дотерпела. Моя ошибка в финале была в том, что я хотела сохранить оценку, вместо того чтобы продолжать атаковать», — приводит слова Лищенко ТАСС.

Этап Гран-при в Циндао завершится 28 июня. Это второй квалификационный турнир к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.