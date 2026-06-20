Лилуашвили и Арбузов завоевали бронзу на турнире Большого шлема в Улан-Баторе

Российские дзюдоисты Дали Лилуашвили и Тимур Арбузов завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия).

Лилуашвили выиграла бронзу в весовой категории до 63 кг. В схватке за третье место россиянка одержала победу над представительницей Монголии Энхрийлэн Лхагватогоогийн.

Арбузов стал третьим в весовой категории до 81 кг. В схватке за бронзу россиянин победил канадца Франсуа Готье-Драпо.

Соревнование в Улан-Баторе завершится 21 июня. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.