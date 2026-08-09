Юношеская сборная России по дзюдо проводит сбор в Бразилии перед первенством мира

Юношеская сборная России по дзюдо проводит предсоревновательный сбор в Сан-Паулу перед первенством мира, которое пройдет в Эквадоре, сообщает старший тренер команды Теона Донгузашвили.

«Главная цель нашего пребывания в Бразилии — адаптация к предстоящим соревнованиям. Выбор Сан-Паулу был осознанным — здесь мы можем плавно акклиматизироваться перед первенством мира. Ближайшие дни продолжим тренироваться в рабочем режиме, после чего перейдем к подводке. Занимаемся вместе с зарубежными командами — это огромный плюс: наши ребята имеют возможность видеть в деле представителей ведущих дзюдоистских школ мира», — цитирует Донгузашвили ТАСС.

Российские дзюдоисты тренируются на базе вместе с представителями других стран. Заключительный этап подготовки проходит при поддержке Российского спортивного фонда.

16 августа сборная России отправится из Бразилии в Эквадор. Первенство мира среди кадетов пройдет в Гуаякиле с 18 по 23 августа.