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9 августа, 19:35

Юношеская сборная России по дзюдо проводит сбор в Бразилии перед первенством мира

Сергей Ярошенко

Юношеская сборная России по дзюдо проводит предсоревновательный сбор в Сан-Паулу перед первенством мира, которое пройдет в Эквадоре, сообщает старший тренер команды Теона Донгузашвили.

«Главная цель нашего пребывания в Бразилии — адаптация к предстоящим соревнованиям. Выбор Сан-Паулу был осознанным — здесь мы можем плавно акклиматизироваться перед первенством мира. Ближайшие дни продолжим тренироваться в рабочем режиме, после чего перейдем к подводке. Занимаемся вместе с зарубежными командами — это огромный плюс: наши ребята имеют возможность видеть в деле представителей ведущих дзюдоистских школ мира», — цитирует Донгузашвили ТАСС.

Российские дзюдоисты тренируются на базе вместе с представителями других стран. Заключительный этап подготовки проходит при поддержке Российского спортивного фонда.

16 августа сборная России отправится из Бразилии в Эквадор. Первенство мира среди кадетов пройдет в Гуаякиле с 18 по 23 августа.

Источник: ТАСС
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