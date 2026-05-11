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11 мая, 14:28

Итальянец Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России

Алина Савинова

Итальянский тренер Эцио Гамба стал советником президента Федерации дзюдо России (ФДР), сообщает пресс-служба организации.

Главой ФДР является Сергей Соловейчик.

«Эцио — один из лучших специалистов мира и при этом человек, который очень хорошо знает Россию: регионы, тренеров, специфику нашей работы. Он понимает, что нужно делать, чтобы прибавлять. Его опыт, взгляд на дзюдо важны для всех нас. Убежден, что это решение принесет пользу и сборной, и всей системе подготовки», — заявил Соловейчик.

Гамба с 2009 по 2013 год возглавлял сборную России, а с 2013-го по 2025-й работал генеральным менеджером. Под его руководством российские дзюдоисты завоевали пять медалей из семи возможных на Олимпиаде в Лондоне.

Итальянец был удостоен ордена Дружбы, звания заслуженного тренера России, ордена Почета и ордена Александра Невского.

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Источник: https://www.judo.ru/news/23955
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Эцио Гамба
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