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Башаев вошел в состав сборной России по дзюдо на Гран-при в Дзиндао

Сергей Ярошенко

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев вошел в состав сборной России на Гран-при по дзюдо в Циндао (Китай), сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Башаев выступит в весовой категории свыше 100 кг. В этой же категории на турнир заявлен Денис Батчаев.

У мужчин в состав сборной также вошли Аюб Блиев, Изнаур Сааев (оба — до 60 кг), Ислам Бабатов, Абдуллах Парчиев (оба — до 66 кг), Нурмагомед Джамалов, Буян-Херел Санаа (оба — до 73 кг), Сайхан Шабиханов, Егор Сухопаров (оба — до 81 кг), Давид Карапетян, Курбан Кудиев (оба — до 90 кг), Адам Сангариев и Идар Бифов (оба — до 100 кг).

У женщин на турнире выступят Кристина Дудина, Марина Воробьева (обе — до 48 кг), Карина Ефимова, Юна Герасимова (обе — до 52 кг), Ольга Мухина, Ирина Зуева (обе — до 57 кг), Дали Лилуашвили, Ксения Галицкая (обе — до 63 кг), Камила Бадурова, Тамара Лищенко (обе — до 70 кг), Александра Рябченко (до 78 кг), Элис Старцева и Мария Иванова (обе — свыше 78 кг).

Турнир в Циндао пройдет с 26 по 28 июня.

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