Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Российские дзюдоисты заняли второе место в медальном зачете на этапе Гран-при в Циньдао

Сергей Ярошенко

Сборная России заняла второе место в медальном зачете по итогам этапа Гран-при по дзюдо в китайском Циндао.

Российские спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Победителями турнира стали Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг, Адам Сангариев — до 100 кг и Тамерлан Башаев — свыше 100 кг. Серебро завоевала Тамара Лищенко в категории до 70 кг. Бронзовые медали выиграли Кристина Дудина (до 48 кг), Ирина Зуева (до 57 кг), Аюб Блиев (до 60 кг) и Идар Бифов (до 100 кг).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Японии, на счету которой 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Третьей стала Германия — 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Этап Гран-при в Циндао проходил с 26 по 28 июня. Турнир является вторым квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дзюдо
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дзюдоистка Старцева стала победительницей этапа Гран-при в Циндао

Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет на Кубке Европы в Венгрии
Новости
RSS RSS
Все новости