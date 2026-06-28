Российские дзюдоисты заняли второе место в медальном зачете на этапе Гран-при в Циньдао

Сборная России заняла второе место в медальном зачете по итогам этапа Гран-при по дзюдо в китайском Циндао.

Российские спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Победителями турнира стали Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг, Адам Сангариев — до 100 кг и Тамерлан Башаев — свыше 100 кг. Серебро завоевала Тамара Лищенко в категории до 70 кг. Бронзовые медали выиграли Кристина Дудина (до 48 кг), Ирина Зуева (до 57 кг), Аюб Блиев (до 60 кг) и Идар Бифов (до 100 кг).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Японии, на счету которой 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Третьей стала Германия — 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Этап Гран-при в Циндао проходил с 26 по 28 июня. Турнир является вторым квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.