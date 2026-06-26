Российские дзюдоисты Блиев, Дудина и Зуева завоевали бронзовые медали на Гран-при в Китае

Российские дзюдоисты Аюб Блиев, Кристина Дудина и Ирина Зуева завоевали бронзовые медали в первый день Гран-при в Китае.

29-летний Аюб Блиев в малом финале весовой категории до 60 килограммов победил Елдоса Сметова из Казахстана.

21-летняя Дудина справилась с турецкой спортсменкой Мерве Азак в категории до 48 килограммов.

26-летняя Зуева победила Мину Либер из Бельгии в категории до 57 килограммов.

Этап Гран-при в Циндао (Китай) проходит с 26 по 28 июня. Это второй квалификационный турнир к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.