Умер заслуженный тренер СССР по дзюдо Владимир Каплин

Заслуженный тренер СССР, бывший главный тренер сборных СССР и России по дзюдо Владимир Каплин умер в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Причины смерти не уточняются.

«За годы работы Владимир Николаевич воспитал не одно поколение спортсменов, многие из которых добились высоких результатов на всероссийской и международной арене. Профессионализм, преданность делу и безграничная любовь к своему виду спорта снискали ему заслуженное уважение коллег как в России, так и далеко за ее пределами. Его имя навсегда останется в истории отечественного спорта, а память о нем — в сердцах учеников, коллег и всех, кому посчастливилось работать рядом», — говорится в сообщении ФДР.

Каплин был заслуженным тренером СССР, а также занимал посты исполнительного директора и вице-президента Федерации дзюдо России.