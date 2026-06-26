Российские дзюдоисты Дудина и Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в Китае

Российские дзюдоисты Кристина Дудина и Аюб Блиев завоевали бронзовые медали на этапе Гран-при в китайском Циндао.

Дудина поднялась на пьедестал в весовой категории до 48 кг, победив в схватке за бронзу представительницу Турции Азак Мерве. Блиев в весовой категории до 60 кг оказался сильнее казахстанца Елдоса Сметова и также стал бронзовым призером.

21-летняя Дудина является чемпионкой Европы 2024 года. 29-летний Блиев ранее завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.

Этап Гран-при в Циндао завершится 28 июня. Турнир является вторым квалификационным стартом к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Сборная России выступает в Китае при поддержке Российского спортивного фонда.