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Путин наградил президента Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца вручил почетный знак «За наставничество» президенту Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину, информирует ТАСС.

Сын тренера Анатолия Рахлина, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва имени своего отца Михаил Рахлин был отмечен почетным знаком «за заслуги и популяризацию дзюдо в Российской Федерации и активную наставническую деятельность».

48-летний Михаил Рахлин — заслуженный тренер России. В числе его наград уже есть ордена Почета и Александра Невского.

Отец Михаила, Анатолий Рахлин, был тренером Путина по дзюдо. Президент много раз вспоминал о нем как об одном из главных своих наставников.

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Источник: ТАСС
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