Российские дзюдоисты проводят сбор в Венгрии после триумфа на Кубке Европы

Российские юниоры по дзюдо после уверенной победы на Кубке Европы в Пакше остались в Венгрии для совместного учебно-тренировочного сбора, сообщил старший тренер юниорской сборной России Иван Воробьев.

На турнире россияне завоевали 25 медалей: 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых — и заняли первое место в общекомандном зачете.

«Этот сбор очень важен для подготовки к первенству Европы. После соревнований нужно быстро переключаться и выдерживать серьезную нагрузку — восемь-десять схваток в день. Именно такая работа позволяет подойти к главным стартам сезона в оптимальном состоянии», — цитирует Воробьева ТАСС.

Старший тренер мужской юниорской команды Кирилл Вопросов отметил теплый прием венгерской стороны.

«Когда-то мы выступали на одном татами, а теперь стали тренерами. Венгерские специалисты поддерживают нас, они рады работать вместе с нами. Сейчас как следует нагрузимся на сборе, потом вернемся домой и продолжим работу», — рассказал Вопросов.

Первенство Европы среди юниоров пройдет в сентябре, а чемпионат мира — в ноябре в Ташкенте.