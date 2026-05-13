Первенство мира по дзюдо среди юниоров перенесли из Иордании в Узбекистан

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение перенести первенство мира по дзюдо среди юниоров из Аммана в Ташкент, сообщает Федерация дзюдо России.

Причиной переноса стала нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Изначально турнир должен был пройти в столице Иордании с 22 по 25 октября. Новые даты проведения соревнований — с 19 по 22 ноября.

В 2025 году Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном страны на международных соревнованиях.