Ротенберг: «Когда мы создаем условия, то формируем не просто спортсменов, а сильных и целеустремленных людей»

Президент общества спортивных единоборств «Отечество», вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг рассказал «СЭ» об участии во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

В рамках акции Борис Ротенберг исполнил мечту юного спортсмена — Амира Дажаева. Амир хотел познакомиться с чемпионами по самбо и дзюдо всероссийского или международного уровня. Его желание сбылось: он встретился и пообщался с Русланом Гасымовым, Сергеем Кирюхиным, Тамерланом Тменовым и Тагиром Хайбулаевым.

«Спорт формирует характер, ответственность и уважение к труду. Когда мы создаем условия, в которых ребенок может вырасти от районного ковра до международного татами, мы формируем не просто спортсменов — мы формируем сильных, целеустремленных людей, патриотов, на которых будет опираться страна завтра. И я очень рад, что смог исполнить мечту Амира!» — сказал Ротенберг «СЭ».