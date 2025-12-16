Трех российских дзюдоистов номинировали на премию IJF в категории «Спортсмен года»

Россияне Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский номинированы на премию Международной федерации дзюдо (IJF) в категории «Спортсмен года», сообщает пресс-служба IJF.

Всего в номинации представлены семь спортсменов. В категории «Иппон года» номинантами стали 18 дзюдоистов, в том числе Тасоев и Адам Цечоев.

Голосование продлится до 15 января 2026 года. Итоги станут известны на торжественной церемонии на турнире «Большого шлема» в Париже, который пройдет 7-8 февраля 2026 года.