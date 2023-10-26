Если Нганну упадет лицом в пол, его имидж будет уничтожен

28 октября в Эр-Рияде состоится боксерский бой между чемпионом мира WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и представителем ММА, экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну. Он вроде бы ничем не рискует — но это обманчивое впечатление.

Поединок Франсиса Нганну с Тайсоном Фьюри позиционируется как бой, к которому в 2023-м будет приковано наибольшее внимание — что в боксе, что в ММА. Мерило хайпа в единоборствах, если это хоть как-то касается США и Британии, — продажи PPV. Из схваток этого года действительно много платных трансляций, повышенный интерес лишь один — между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией (1,2 миллиона). Большие сомнения, что Нганну и Фьюри сделают такой же результат в США (тем более и время начала неподходящее), но есть чувство, что шумихи вокруг их поединка все же больше — в мире в целом.

То есть будто больше людей в курсе, что будет бой между африканцем, который в UFC отправлял людей в глухие нокауты, и смешным, но сильным боксером, чем знали, что где-то в Америке дрались некие Дэвис и Гарсия. Нганну vs Фьюри — это история для масс с интригой «А что может чемпион UFC против чемпиона мира по боксу?» Своего рода Александр Емельяненко vs Кокляев, но классом выше.

Сейчас Нганну идет андердогом 1 к 8. Примерно таким же считался Кассиус Клей (позже поменявший имя на Мухаммед Али) перед первым поединком с Санни Листоном. В итоге Листон оказался изрядно побит — и не вышел на седьмой раунд. Победу Нганну же даже визуализировать сложно. Стипе Миочич, Алистар Оверим, Кейн Веласкес, Кертис Блейдс — топовый бойцы, но далеко не чемпионы мира по боксу. А поединок предстоит боксерский (кстати, 10-раундовый). В сети завирусились видео, где сам Майк Тайсон тренирует Нганну. Но, во-первых, это были разовые акции. Во-вторых, Тайсон — выдающийся боксер (кто бы что ни говорил), но никакой не тренер. Как недавно написал известный журналист Кевин Айол, Майку за работу с Нганну и вовсе заплатили саудовцы — чтобы пропиарить бой. Кстати, на видео с Тайсоном и Нганну заметно, насколько даже у 57-летнего ветерана выше скорость, чем у одного из лучших тяжеловесов в истории ММА. Никак не хочу принизить вид спорта, просто бокс и ММА — разные вещи. Другая тактика, другая подготовка, другая выносливость (не в том плане, что у боксеров она априори выше, а в том, что она попросту другая, иные группы мышц зачастую работают).

В среду в Эр-Рияде прошли открытые тренировки, где Нганну и Фьюри дрались с тенью и били по лапам. Британец, за полтора месяца скинувший 13,5 кг, порхал как бабочка. Камерунец же выглядел очень медленным и даже каким-то безударным. Он нисколько не был похож на боксера. Еще один любопытный момент: Нганну проявил огромную волю, когда иммигрировал из Камеруна в Европу, благодаря не только таланту, но и большому труду прорвался в UFC, бросил первого тренера, чтобы прогрессировать дальше (это не комплимент, просто характерная деталь), но к бою с Фьюри решил готовиться у Дьюи Купера, довольно среднего специалиста, с которым работает уже лет пять, к которому привык. А основным спарринг-партнером камерунца был неплохой боксер, но категорически не похожий на Фьюри 42-летний Карлос Такам. Не похожий ни стилем, ни антропометрией. То есть Франсис загнал себя в зону комфорта, которую категорически не хочет покидать. Понять можно, все мы хотим так жить. Особенно если у тебя в биографии есть бедная африканская деревня, «штурм» испанского анклава Мелилья, побег на лодке, улицы Парижа.

Конечно, нельзя исключать варианта, при котором организаторы попросят Фьюри не заканчивать бой быстро — дотерпеть раунда до 8-го хотя бы. Тогда и интрига появится, и Нганну, грубо говоря, не опозорится. С мнением, что Франсису нечего терять, не согласен. Да, он вряд получит за бой меньше 15 миллионов долларов. Это уже — в первую очередь, над UFC. Нганну ушел оттуда из-за низких, на его взгляд, гонораров. Дана Уайт, в конце концов, предложил ему 5 миллионов за бой, но Франсис отказался. И вот теперь за один поединок заработает минимум 15 (не исключено, что и все 30). Но давайте представим: а что будет, если рыхлый, будто и не спортсмен Фьюри отправит красавца Нганну в нокаут? Если этот исполин рухнет? Раскачанный, видавший жизнь мужчина, уничтожавший всех подряд в UFC — в промоушене, где, как принято считать, бьются лучшие из ныне живущих, кто овладел искусством драки...

А примеры есть. Самый яркий — Тайрон Вудли, еще в начале 2019-го чемпион UFC в полусреднем весе, в конце 2021-го стал мемом. Джейк Пол, которого в заголовках называют блогером, потушил свет в глазах Вудли в шестом раунде. И то поражение ударило Тайрону в единоборствах куда мощнее, чем разгромы в UFC — боях с Камару Усманом и Колби Ковингтоном. Вообще любой проигрыш бьет по наследию бойца. Вот вроде бы Алекс Волкановски ехал в Абу-Даби сражаться с Исламом Махачевым чисто за чеком, ничего не теряя. Другая весовая, отсутствие кемпа, недавняя травма руки. Кажется, отговорок можно выдумать множество. Вроде ничто не должно пошатнуть все то, что он сделал в ММА, — а это и доминирующее чемпионство в полулегком весе, и конкурентный поединок с Махачевым в Австралии. Однако Ислам снес его хайкиком уже в первом раунде, а затем добил. Голова Алекса болталась в наполовину бессознательном состоянии, еще немного — и получился бы глухой нокаут. Сейчас Волкановски бросает вызовы тяжеловесу Стипе Миочичу — но выглядит это не как шутка смельчака-великого бойца, а как шутка смельчака-джорнимена.

ММА — жестокий вид спорта, и публика тут жестокая. Андерсон Силва считался едва ли не лучшим бойцом в истории, но из-за серии поражений, пусть и началась она, когда ему уже исполнилось.

38 лет, превратился в «переоцененного». Имею в виду в глазах многих фанатов. Та же история — Федор Емельяненко. На свой последний бой — против Райана Бейдера — он вышел растренированным и потерпел сокрушительное поражение. И ведь все логично — Последнему Императору 46 лет. И проводы стали красивыми. И бой был за титул — кто еще выходил драться за титул Bellator в таком возрасте? Никто. Все же совсем неплохо, разве не так? И все равно завалили мусором. Да, лишь в комментариях. Слов поддержки оказалось во много раз больше, но это не значит, что хейта было мало.

А организаторы боев не могут не обращать внимания на отзывы публики, даже под видео на YouTube и т.д. Это я к чему: если Нганну свалится лицом в пол, он уже никому не будет нужен. Падение интереса к его фигуре в таком случае полуится мгновенным. И плевать, что это бокс, а не ММА.

Тайсон Фьюри

35 лет, Великобритания/Ирландия

Статистика в проф. боксе: 33 победы, 1 ничья

Франсис Нганну

37 лет, Камерун

Статистика в ММА: 17 побед, 3 поражения