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27 октября, 22:30

Нганну — боец ММА, а не боксер. Поединки камерунца показывают, насколько он далек от бокса

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну.
Фото Reuters
Возможно, Фрэнсису забыли сказать, что Тайсона Фьюри нельзя бороть и ловить на удушающий.

Вечером 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится боксерский вечер, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри встретится с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Победитель 12-раундового поединка получит пояс чемпиона Эр-Рияда от WBC, Фьюри при этом своим титулом не рискует.

Но у Тайсона и так не очень большие риски. Букмекеры совсем не верят в его соперника, который не провел ни одного поединка в профессиональном боксе. В боях по правилам смешанных единоборств Нганну тоже не всегда доказывал, что он хорош как боксер. Вспоминаем поединки, в которых камерунец убеждал зрителей, что от бокса он очень далек.

Фрэнсис Нганну — Сирил Ган

В первом и втором раундах Ган активно клинчевал и перестрелял Нганну в стойке. У камерунца изредка долетали его мощные плюхи, но они не были настолько точными, чтобы потрясти Сирила. В третьем раунде после нескольких попыток дотянуться до Гана камерунец оформил амплитудный тейкдаун и здорово поработал в партере. В конце отрезка Нганну повторил трюк и забрал раунд.

Такой сюжет повторился в четвертом и пятом раундах. С Ганом камерунец оказался не в состоянии тягаться в скорости передвижения на ногах, поэтому отказался от бокса, который так любит, и превратился в большое одеяло.

Фрэнсис Нганну
Фото Reuters

Фрэнсис Нганну — Деррик Льюис

Если бы кто-то составил топ-5 самых скучных боев в истории тяжелого веса UFC, про этот точно не забыли бы. От двух жестких ударников Нганну и Льюиса ждали рубку и быстрого нокаута, но оба не захотели рисковать, что привело к позору. Первый удар в этом поединке был нанесен через минуту и 15 секунд, когда уже зрители начали гудеть в адрес бойцов.

Всего Нганну нанес 11 значимых ударов за бой — даже в «борцовском» поединке с Ганом он нанес в четыре раза больше ударов. В первом отрезке Фрэнсис и вовсе донес только один панч — трагичный показатель, хотя и у Льюиса получилось не сильно лучше. Удар Тайсона Фьюри точно не слабее, чем у Деррика: неужели Нганну будет пытаться избегать и его? Вряд ли получится.

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Фрэнсис Нганну — Энтони Хэмильтон

С Хэмильтоном Нганну встретился, когда шел на серии из трех досрочных побед подряд. Бой с возрастным американцем — первый и единственный в UFC, когда Нганну победил сабмишеном. Возможно, Нганну нокаутировал бы и Хэмильтона, но Энтони сам перевел бой в партер, а Фрэнсис не захотел вставать.

Вместо того чтобы вернуться в стойку, камерунец вышел на болевой прием «кимура» и очень быстро его завершил. Отличное достижение для бойца ММА, но и болевой вышел не слишком техничным, и Хэмильтона вполне можно было вырубать: американец трижды проигрывал в UFC нокаутом в первом раунде.

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Фрэнсис Нганну — Николя Спек

Если посмотреть на первые поединки Нганну еще до UFC, можно обмануться и подумать, что этот парень не идет напролом за нокаутами, а скорее неплохо ориентируется в бразильском джиу-джитсу. В пяти стартовых поединках у Нганну три победы приемами, в том числе ручным треугольником, гильотиной и той же кимурой.

Ручной треугольник в четвертом профессиональном бою у Фрэнсиса получился особенно зрелищным. Камерунец много действовал в партере и в первом раунде, а во втором лег на соперника, который под весом Нганну пропустил удушающий прием и едва успел постучать — еще пару секунд, и наверняка уснул бы.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
UFC
ММА
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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