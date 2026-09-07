День, когда убили Тупака и Тайсон размазал Брюса Селдона

30 лет назад Майк Тайсон взял очередной пояс, отправив соперника в нокаут и прямиком в отставку, и был застрелен звезда гангста-рэпа Тупак Шакур.

«Этот бой был таким же односторонним, как кораблекрушение. Титаник дал айсбергу более упорное сопротивление, чем Селдон — Тайсону», — писало издание LA Times. «Титаник» тонул 2 часа 40 минут (до момента погружения). Брюс Селдон продержался 1 минуту 49 секунд.

В целом, никто не ожидал от оппонента победы. Ставки против него были 22 к 1, а на ноябрь уже намечен поединок Тайсона с Эвандером Холифилдом. Брюс должен был, скорее, проверить тонус Железного Майка, Селдон все же кое-что умел. Неплохо двигался, работал джебом, связывал удары в серии... Да, когда-то его остановили Риддик Боу и Оливер Макколл, но эти ребята били не хуже Тайсона. Девять боев подряд без поражений, много ТКО — соперники сдавались или были сняты врачом, в том числе чемпион Тони Такер, которого проходным соперником не назовешь, у него Селдон и забрал пояс WBA. Еще он пытался организовать треш-ток, и в целом разогреть атмосферу получилось.

«Я могу драться и умею боксировать, Тайсон — не боксирует, так что тут у меня преимущество».

«Мои оппоненты — выползают с ринга, они сдаются!»

«Майк Тайсон не заберет мой титул», — все это говорил Брюс Сэмюэл Селдон, с прозвищем в честь поезда Атлантик-Сити Экспресс.

Тайсон отвечал: «Ты вообще видел раньше мои бои?!»

Все видели бои Тайсона. Все хотели быть на боях Тайсона. Качество оппозиции и статус не имели значения. Идеальный магнит для селебрити, игроков и мошенников всех мастей, не бокс для эстетов. Дорогие шмотки, тачки, золото-бриллианты, взрыв эмоций, когда он идет к рингу, нетерпеливое ожидание первого удара гонга — и быстрый нокаут.

Шел к рингу Тайсон под трек Тупака Шакура. Тупак там же в MGM Grand, со своими друзьями, в воодушевлении, взвинченный в ожидании шоу на все времена. В лобби отеля и казино входит Орландо Андерсон в спортивном джерси «Дэн Марино, Miami Dolphins» (один из самых легендарных квотербеков НФЛ).

Один из друзей Тупака говорит: «Это один из тех, кто меня грабанул, стащил мою цепь!»

«Который, этот?» — спрашивает Тупак. Кто-то наносит первый удар, потом они все вместе бьют его ногами, валяющегося на земле (там вроде бы ковер — но смысл вы поняли). Дальше, видимо, включилась охрана казино — и драку разняли.

Рэп того периода плотно переплетался с уличными группировками, в одной компании оказывались Тупак, Мадонна, уличные наркоторговцы, Тайсон и прочие. В целом — похоже на то, что происходило вокруг Тайсона, если правдивы хоть 10 процентов книги Майка «Беспощадная истина». Безумие сопровождало и Тайсона, и Тупака, и потому они испытывали друг к другу некие братские чувства. Или просто Майку стало так казаться через много лет, что тоже нельзя исключать.

Брюс Селдон. Фото Getty Images

Но вернемся к бою. Судя по видео, Селдон не выглядел напуганным. Разговоры про то, что он был в ужасе от Тайсона, мне кажутся частью более поздней мифологии, так проще объяснять быстрое завершение поединка, но ничего, кроме легкой скованности Селдона, я разглядеть не мог, хотя старался. Поединок должен был состояться еще летом, кстати, но Тайсон был не в форме, предъявил справку о бронхите, и все перенесли на сентябрь. Так, может, Тайсон опасался оппонента, нет?! В этом больше логики.

И, кстати, у них с Майком было кое-что общее, чем гордиться не стоило. В 16 лет он попал в тюрьму на четыре года за вооруженное ограбление и там начал учиться боксу. Ну как Майк, только тот начал раньше. Но на этом параллели не заканчиваются. Тайсон был вне бокса четыре года, потому что отбывал срок за изнасилование (которое, возможно, не совершал, но адвокаты не смогли этого доказать). А Селдон через пару лет после боя проведет 364 дня в тюрьме, потому что курил травку с 15-летней девчонкой и имел с ней сексуальный контакт. Могли дать пять лет, а отсидел меньше года. Адвокаты или везение тут сработало — неизвестно.

Но в ринге против Майка ему конкретно не повезло. Майк описал в своей книге, как психологически давил на Селдона. Что в какой-то момент тот перед взвешиванием постарался отвлечься и не реагировать и начал делать отжимания на стуле.

Но, опять же, в бою напуганным он не выглядел. Действовал как дисциплинированный боксер — джеб, кросс, хук, джеб-джеб, уйти от канатов, повторить, а вот теперь клинч! Майк что-то попал, где-то промазал. По корпусу был вроде бы неплохой удар, но Атлантик-Сити Экспресс не подал виду. Но когда Тайсон пробил левый короткий джеб и длинный правый прямой, всем показалось, что удар прошел мимо цели, над головой. Селдон рухнул в нокдаун, как будто споткнулся (или его подстрелили). Тот правый удар в верхнюю часть головы был ключевым, Селдон уклонялся, но кулак чиркнул по куполу, а следом шел локоть Тайсона. Следующий тяжелый удар, левый хук Майка — ну, бывало, он попадал и страшнее, но Селдон встал, рефери Ричард Стил смотрел ему в глаза и, видимо, что-то понял и дал бою стоп. А может быть, он принял решение еще раньше, когда Брюс падал.

Майк обнимал соперника, что-то говорил ему в ухо, возможно, обнадеживающее, но публика была в ярости. Когда проигравшему дали слово после боя, с трибун неслось «Подстава! Херня! Ты сдал бой!» и прочее. Как в общем-то нередко кричали на боях Тайсона в то время, подвыпившая публика в Вегасе всегда искала самое простое объяснение и находила его в том, что кто-то испугался и взял деньги от Дона Кинга за «нырок», причем обязательно и то и другое. Как будто бои сдают от испуга, а не от жадности или бедности.

21-й нокаут в первом раунде для Тайсона. Очередной пояс. 15 миллионов долларов Тайсону (часть из которых украдет потом Дон Кинг), пять миллионов Селдону. Журналисты писали: «Скоро и Холифилду представится возможность упасть в бою с Тайсоном» — серьезно, именно так.

Тупак Шакур. Фото Global Look Press

Тупак зашел к Майку в раздевалку после боя. Очевидно, оба планировали праздновать эту победу. Даже договорились где — в «Клубе 662» Шьюга Найта, главы Death Row Records.

«Но мне хотелось сначала вернуться домой и побыть со своей дочерью Рейни, — вспоминал Тайсон. — Дома я слегка выпил и заснул. Кто-то разбудил меня: «Майк, Тупака застрелили!»

Маловероятно, что Тайсон сам не устроил афтер-пати после победы, но в целом, если вся твоя жизнь это череда таких тусовок с наркотиками, легкодоступными женщинами и сомнительными друзьями — то наверное иногда ты хочешь расслабиться иначе. И это увидел Орландо Андерсон или кто-то, кто ему об этом сообщил. Дальше стрельба из проезжающей мимо машины, несколько пуль попали в рэпера, сидящего за рулем Шьюга Найта они не задели. Тупак скончался в больнице спустя неделю после ранения, 13 сентября.

Разумеется, начались теории заговора. Первым делом под подозрением был Найт, сидевший рядом и выживший. Зачем только главе студии было убивать своего самого любимого Америкой артиста. Далее обвиняли рэперов Восточного побережья, шла так называемая «война Востока и Запада», двух рекорд-лейблов, лос-анджелесского Death Row Records с Шьюгом Найтом и Тупаком и ребятами с Восточного побережья во главе с Шоном Комбсом (тогда он был Пафф Дэдди, не славился «белыми вечеринками» и любовью к детскому маслу) и Бигги Смоллзом (The Notorious B.I.G. — под его одноименный трек в клетку до сих пор выходит Конор Макгрегор). В смерти из-за бандитских разборок было больше романтики, так что медиа взялись продавать публике эту историю.

А по сути Тупак был убит мелким бандитом за то, что напал на него с друзьями перед боем Тайсона. Возможно, просто находясь в ажитации, был слишком взвинчен и не способен себя контролировать.

Тем удивительнее, что раскрыть убийство долго не удавалось. Казалось, что оно пополнит список загадок на все времена. Убийство Кеннеди, пропажа кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике, что случилось на перевале Дятлова, кто убил Тупака...

Даже Флойда Мэйвезера пытались привлечь в свидетели, он как раз в 1996 году жил там недалеко от места стрельбы, но, разумеется, ничего не видел. Но это лишь доказывает всеобщее желание раздуть историю посильнее.

В документалке «Хроники Death Row» 2018 года Дуэйн Дэвис из банды «Крипс» утверждал, что в кадиллаке, из которого стреляли в Тупака, их было четверо, в том числе Орландо Андерсон, того подозревали, но Орландо был убит в перестрелке в 1998 году. В 2023 году Дуэйна «Кифа Д» Дэвиса повторно арестовали и в результате долгих слушаний признали виновным — 31 августа 2026 года. Видимо, этот миф не должен был жить вечно.

Майк Тайсон. Фото Getty Images

Вскоре после боя Тайсон — Селдон суд в Нью-Джерси постановил, что Тайсон должен выйти против Леннокса Льюиса или оставить пояс WBC. Тайсон выбросил ремень без сожалений, Льюис тогда не был звездой, а спарринги с ним в детстве складывались у Майка не очень.

«Пояса как тачки или дома, туфли, кольца и часы, — рассуждал Железный Майк в то время. — Ты их покупаешь, собираешь, тебе весело. Ты наслаждаешься моментом, но в конце концов ты их выкинешь».

Минус пояс WBC, но WBA сохранился, его затем отберет Холифилд. Я слышал, что Майк дал обещание всегда выходить на бой под музыку Тупака, но отчетливо помню, что в нулевых он шел к рингу под рэпера DMX. Или он забыл, или был в беспамятстве, или правда такого не говорил и обещание — тоже часть мифа.

Селдон надолго ушел из бокса. Несмотря на приличный гонорар, как-то так случилось, что стал работать на складе, управлял погрузчиком, вроде бы говорил кому-то из сотрудников, что Дон Кинг правда обещал ему бонус, если он сдаст бой, но дальше разговора дело не пошло и Кинг ничего не заплатил. Что ж, если так, Дон опять оказался в плюсе — сэкономил, Тайсон все сделал за него.