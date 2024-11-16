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«В этом танце не было реальных действий». Мировые СМИ назвали поединок Тайсона и Пола фарсом

Американские СМИ раскритиковали бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Роман Кольцов
Корреспондент
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Джейк Пол и Майк Тайсон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Все остались недовольны.

В Арлингтоне (США) на AT&T Stadium собрались полные трибуны, чтобы увидеть бой, который вошел в историю еще до того, как прозвучал гонг. Легендарный Майк Тайсон в свои 58 лет вернулся на ринг, чтобы сразиться против 27-летнего Джейка Пола — блогера, ставшего профессиональным боксером.

Чуда не произошло, молодость оказалась сильнее. Поединок продлился все 8 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79-73. А вот как на это событие отреагировали мировые СМИ.

The Sun: «Хвала небесам, этот фарс закончился»

«Не сомневайтесь, этот бой мог произойти только из-за денег, предложенных самому крутому парню на планете, одному из величайших боксеров всех времен. В течение первых трех раундов Тайсон выдохся, позволив Полу уклоняться и маневрировать с огромной энергией. 58-летний статист неуклюже передвигался по рингу, едва удерживая капу, и ему нечего было предложить, он был полностью выбит из колеи.

Майк немного оживился в начале седьмого раунда, но «немного» — ключевое слово. Уже через 20 секунд он тяжело дышал, а Джейк не стал наносить нокаутирующий удар. Финальный гонг прозвучал как нельзя кстати. Хвала небесам, этот фарс закончился».

Боксерский поединок между Майком Тайсоном и&nbsp;Джейком Полом на&nbsp;турнире в&nbsp;Техасе. Одержимость Тайсоном и бой Майка с Джейком Полом открыли неприятную правду

Marca: «Худшие опасения сбылись»

«Проблема поединка между Тайсоном и Полом заключается в том, что организаторы добились его для него профессионального статуса. Зрители надеялись увидеть, как два хулигана покажут мастер-класс, но худшие опасения сбылись, поскольку в этом танце не было реальных действий.

Много ударов в воздух и еще несколько точных джебов Джейка, которые оправдали печальную победу единогласным решением судей. Если кто-то думал, что Железный Майк телепортируется в прошлый век и выдаст топ-уровень, он сильно ошибался. Тайсон даже не готовился».

ESPN: «Рано или поздно время тебя сожрет»

«Долгожданное возвращение на боксерский ринг обернулось поражением для самого крутого парня на планете. Думал ли Майк когда-нибудь о том, что проиграет блогеру? Тайсона горячо поддерживала публика, но схватка показала: время нельзя победить. Рано или поздно оно тебя все равно сожрет».

Bleacher Report: «Майк, пожалуйста, уймись»

«Мучения закончились для Тайсона очень выгодным пополнением банковского счета. Бой с Полом должен стать для него последней каплей. Одно дело драться с другой стареющей звездой Роем Джонсом-младшим в 2020 году, когда вы оба не в расцвете сил. А другое — с физически мощным амбалом, который на 30 лет младше тебя. Майк, пожалуйста, уймись».

Майк Тайсон покидает ринг после поражения Джейку Полу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Yardbarker: «Ошеломляет, что Джейк не прикончил его раньше»

«Пол вышел на этот бой, не имея никаких шансов на триумф, что бы он ни сделал на ринге. Если он победит, то побьет уважаемого во всем мире 58-летнего мужчину в этом, по сути, цирковом представлении. Если проиграет, то старику, который еле передвигается по рингу. Ни то, ни другое не являлось положительным моментом для него или его карьеры.

В конце концов, он сделал первое, и в этом действительно не было ничего чрезмерно впечатляющего. Учитывая, как сильно Тайсону было трудно дышать, каким измученным он подошел ко второму раунду и насколько непригодным для профессионального боксерского поединка он выглядел. Ошеломляет, что Джейк не прикончил его раньше».

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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