Кэти Тэйлор завершила карьеру. Важнее Макгрегора для Ирландии, легендарнее всех в женском боксе

После 30 лет в боксе, олимпийского золота и титулов в двух весовых категориях трижды абсолютная чемпионка мира Кэти Тэйлор завершает карьеру — домашней победой в Дублине, Ирландия.

Стадион «Кроук Парк», главная спортивная арена Ирландии, вмещает 83 тысячи человек. Билеты на прощальный бой Кэти раскупили за 17 минут. Телеканал RTE показывает бой бесплатно в прямом эфире. Стены домов украшены муралами — Кэти и олимпийские кольца на здании зала, где она тренировалась, Кэти в боксерских перчатках возвышается над вывеской супермаркета известной сети в ее родном города Брай. Люди покупали флаги, футболки и кепки к этому бою — это же шоу на века. Бокса на этой арене не было давно, даже слишком — Мохаммед Али боксировал здесь с Элом Льюисом в 1972-м, больше чем полвека назад.

Претендент Флора Пили не имела никаких шансов сегодня. 12 боев, скромные успехи в любителях, ну и главное — она не сталкивалась ни с кем, похожим на Кэти Тэйлор хотя бы отдаленно. С первого же раунда — серийная работа, нанесение урона, не давала француженке опереться на цель, и только когда устала — начала пропускать, но преимущество было уже огромным, да и находить второе, третье, седьмое дыхание Тэйлор умеет. Когда она опустила голову (как будто опустила забрало), пошла в рубку давить и крушить — Флора была близка к тому, чтобы просто опустить руки и перестать сопротивляться. Но выстояла. Один из судей даже отдал ей больше 1 раунда, но это скорее похоже на жест вежливости. Бой целиком и полностью контролировала Тэйлор.

Кэти Тэйлор. Фото Getty Images

Многие у нас о ней не слышали, но для Ирландии 40-летняя чемпионка по боксу куда важнее, чем, например, Конор Макгрегор. Не сегодняшний, до нынешнего всем вообще дела особого нет, а вот тот, еще молодой, на пике славы, — он разве не круче, чем Кэти? Выходит, что нет. Кроме того, что Тэйлор никогда не заставляла страну испытывать чувство стыда за свои поступки, она еще и была первопроходцем.

Когда она начала тренироваться под руководством своего отца Пита, ей было 10 лет, а женский бокс официально был под запретом в Ирландии. Чтобы попадать на турниры, Кэти переодевалась в мальчика и записывала себя как K Taylor. В 2001-м после множества обращений ее отца к официальным властям запрет был снят. Ей было 15 лет, и Кэти стала участницей первого санкционированного женского поединка в стране. Выиграла, конечно.

Именно ее бокс приводили в пример Олимпийскому комитету, мотивируя необходимость включить женский бокс в Олимпиаду. К тому моменту ирландка уже выиграла 4 чемпионата мира и 5 чемпионатов Европы. Когда в 2012 году она боксировала на Олимпиаде в Лондоне, в ее родном городе расставили экраны на улицах, а в музыкальных чартах крутилась песня «Кэти Тэйлор — легенда ирландского бокса». Победа была легендарной еще и потому, что случилась через 20 лет после того, как Майкл Кэррут принес Ирландии первое и единственное тогда золото в боксе. Проиграла ирландке в финале Софья Очигава. Кажется, это было третье поражение — до этого Тэйлор переигрывала Очигаву на чемпионате мира и чемпионате Европы. В медиа было полно снимков Кэти с ирландским флагом, она размахивала им прямо из кабины самолета. Разве что не на лету.

В любителях она оставалась еще целый олимпийский цикл, но, видимо, это было уже лишнее, на Олимпиаде она выбыла в 1/4 финала. И в том же году, после 15 лет в любителях, подписала контракт с Matchroom Boxing и перешла в профессионалы. Чемпионка мира через 2 года. Еще 2 — и собраны все пояса. В 2022 году на Madison Square Garden в Нью-Йорке Кэти и Аманда Серрано устроили бой года, который по накалу, качеству бокса и ярким моментам уделал практически все, что было в мужском боксе.

Кэти Тэйлор и Аманда Серрано. 2022 год. Фото Getty Images

Так что такого особенного в боксе Кэти Тэйлор? Он агрессивный, но с расчетом. Силовой. Олимпийский бэкграунд просто ставит исполнительское мастерство ирландки на более высокий уровень, чем дано почти всем ее соперницам. Очигава, вернувшаяся в бокс в 2020 году, мечтая о реванше с Тэйлор, говорила, что «самое главное — не показывать, что ее боишься. Для Кэти самая большая проблема — мазать или видеть, что соперник приспосабливается к ее комбинациям».

Но есть нюанс. Взрослая Кэти в профессионалах нашла какую-то кнопку, нажимая которую, включала свой турборежим и подавляла мощью — но квалифицированно, выбирая углы, дистанцию, слабые места оппонента. С точки зрения чистого бокса Аманда Серрано умеет больше. Но она проиграла Тэйлор все три боя. Шанталь Кэмерон единственная, кто нанес поражение в профи, но реванш снова все расставил по местам. Кэти устроила ей рассечение, включила грязный и грубый стиль, серийные контратаки — и у Кэмерон не нашлось ответа. Я помню, что смотрел и думал — возможно, это одно из последних ее таких крутых выступлений. И еще думал, что многим мужчинам-боксерам стоит взять на заметку — как нужно драться, если тебе НУЖНО победить здесь и сейчас. Я не собираюсь говорить глупости вроде того, что мужчины и женщины боксируют одинаково, да и не об этом речь. Но ирландка доказывала всем, что она не попадает в категорию женского бокса. А еще — спортивное агентство, которое занимается маркетингом Кэти, утверждает, что она самый продаваемый их клиент. То есть наиболее интересна и зрителям, и рекламодателям.

Кэти Тэйлор и Конор Макгрегор. Фото Getty Images

Я помню, как Конор Макгрегор примчался на ее бой, а сейчас вот Кларесса Шилдс прямиком из Штатов. Шилдс называет себя Самая Великая Женщина в Мире, но к Тэйлор относится как к живой легенде. Поэтому как мы можем их сравнивать? Вообще с кем-то из современников — едва ли.

Скорее Кэти — как Элизабет Уилкинсон Стоукс. Боксерша из начала XVIII века, писали, будто она чемпионка Европы и провела 45 боев без поражений. Уилкинсон — не ее настоящая фамилия, взяла ее в честь боксера Роберта Уилкинсона, который был повешен, примерно когда состоялся ее первый бой. Стоукс — фамилия мужа, тоже бойца. Вместе с ним они на пару дрались против других смешанных пар. Женщины в то время часто выступали полуобнаженными, топлесс. Элизабет считала себя серьезной спортсменкой, поэтому выступала всегда в одежде.

Или как Барбара Баттрик — британская чемпионка, выступавшая в 40-х и 50-х годах XX века. Барбара начинала дома с выставочных поединков на ярмарках, причем, как говорят, провела больше тысячи боев, и многие из них с мужчинами, затем получила лицензию в США и выиграла пояс. Сейчас ей за 90.

Лейла Али, Мия Сент-Джон и Кристи Мартин — тоже легенды, но если оценивать вклад в развитие бокса в отдельно взятой стране, технику/стиль и то, что Тэйлор не проигрывала десятилетиями, то они все и вполовину не так круты. Я не знаю, что могло бы сделать карьеру Тэйлор более значимой. Еще одно золото Олимпиады? Еще несколько поясов в новом весе? Побить Кларессу Шилдс (она, кстати, в тяжелом весе сейчас, а Кэти не поднималась дальше первого полусреднего)? Попробовать себя в смешанных единоборствах?

Некоторое время назад ходили слухи про поединок Тэйлор с Рондой Роузи, но потом появился бой Ронды с Джиной Карано. И вот теперь Кэти завершает карьеру в «Кроук Парке», люди поют и скандируют ее имя, и это волшебное завершение крутой карьеры. Она уходит в расцвете своей славы, не на серии поражений, не испортив себе здоровье, не потеряв кучу денег, оставаясь в душе все той же скромной девочкой из маленького городка, которая хотела славы и хотела боксировать.

Живи она на пару столетий раньше, то, наверное, дралась бы на ярмарках и в пабах — с мужчинами, конечно, а еще, может быть, курила трубку и вдохновляла своими рассказами маленьких девочек по всей стране. Для многих бокс становится неким социальным лифтом. Но Кэти сама социальный лифт, сама домкрат, сама «звезда рок-н-ролла», это она поднимает бокс в Ирландии, а не наоборот. И остается собой в любых обстоятельствах. Конору Макгрегору такого не дано.