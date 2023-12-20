10 вещей, без которых не может жить Дмитрий Бивол: коврик с иглами, воск для волос и группа Modern Talking

Быт чемпиона.

23 декабря чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол (21-0) подерется с чемпионом IBO Линдоном Артуром на турнире в Эр-Рияде.

В преддверии поединка российский боксер встретился с YouTube-каналом GQ и рассказал о 10 обязательных вещах, без которых он не представляет свою повседневность.

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Коврик с шипами

«Мне нравится использовать такой коврик. Я его ставлю в одну категорию с мелатонином и витамином C. Он расслабляет тело, я использую его перед сном. От поясницы до сознания [все расслабляется]. Конечно, сначала мне больно. Если ты не расслабился и лег на этот коврик, тебе больно. Когда ты расслабил тело, мышцы, тебе не больно. У меня самый жесткий коврик, с металлическими иголками. Эта штука, как наркотик, пластиковые иголки уже не вставляют. Мне нужны металлические (смеется)».

Коврик Бивола с иглами для расслабления. Фото Скриншот из эпизода GQ

Мелатонин и витамин С

«Я принимаю витамин С, иногда он идет просто в мультивитаминном комплексе, иногда в добавке. Мелатонин я часто использую, я много путешествую, идет смена часовых поясов... например, вчера я приехал сюда [в СА] из Дубая, и, конечно, перед сном я принял мелатонин. Очень важно высыпаться, восстанавливаться, иначе следующий день будет ужасным».

Часы

«Я совсем не люблю аксессуары, единственный аксессуар, который мне нравится, — это часы. Я никогда не ношу браслеты, кольца, на мне только часы. У меня дома 4-5 часов, вот эти — Hublot. Любимых нет, они все разные, зависит, во что я одет».

Воск для волос

«Я вроде коротко стригусь, но через 7 дней на голове уже бардак. Чтобы опять не стричься, я использую воск для волос. Мне не нравятся гели, спреи, нравится воск. Он делает меня свежее, лучше, что ли. Он, как жвачка, по текстуре. Занимаюсь ли прической перед боем? Перед боем мне вообще не до прически (смеется)».

Перчатки и форма для бега

«Даже если я еду куда-то всего на 3-4 дня, я стараюсь брать с собой беговые кроссовки и форму для бега. Перчатки обычно не беру, только если тренер со мной, тогда могу взять. А для бега вещи обязательны, мне нравится пропотеть. Для меня это как молитва. Даже если я побегал 30 минут, мне лучше, в голове яснее. Мне больше нравится бегать на улице, потому что я вижу местность».

Ручка, наушники, паурбэнк

«Я стараюсь брать ручку, потому что в поездке иногда надо что-то записать. Паурбэнк мне очень нравится, я могу зарядить телефон без провода. И наушники — люблю слушать музыку, когда я лечу куда-то или бегаю. Моя любимая музыка — это музыка 80-х, потому что она напоминает мне о детстве. Modern Talking, Boney M, эти группы популярны на Востоке, не знаю, слышали ли вы о них».

Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

Глазные капли

«Беру их с собой, потому что много поездок, ты не высыпаешься, глаза краснеют. Капли возвращают им нормальный цвет».

Книга

«Сейчас читаю вот эту книгу, «Сила настоящего». Когда я куда-то иду, мне нужно что-то взять с собой почитать. Обычно я читаю с телефона. Как правило, я читаю романы, но сейчас читаю психологию. Это книга о том, что нужно быть эгоистом (смеется). Эта книга учит думать о том, где ты сейчас, не цепляться за прошлое, не слишком тревожиться о будущем, просто наслаждаться настоящим».

Команда

«Мой менеджер — Вадим, несколько лет назад он переводил мне, потому что я не знал язык. Вадим — мозг нашей команды. Он планирует будущее, прикидывает наши планы, наши бои. Все вопросы — ему, он обо всем подумает».