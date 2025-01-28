«Выглядит странно». Боксера Дрозда отстранили на четыре года, хотя он завершил карьеру в 2017-м

Такой же бан получил Александр Поветкин.

45-летний российский боксер Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года, до 8 сентября 2028-го, за нарушение антидопинговых правил. При этом спортсмен не выступает уже несколько лет: он объявил о завершении карьеры в декабре 2017-го. Ранее такой же странный бан получил Александр Поветкин.

За что дисквалифицировали Дрозда

О временном отстранении боксера объявили еще в сентябре. Под сомнение попала его проба от 28 сентября 2014 года, взятая после боя с поляком Кшиштофом Влодарчиком за звание чемпиона мира по версии WBC. Тогда Григорий победил единогласным решением судей. Расследование закончилось не в пользу россиянина: его дисквалифицировали на четыре года — до сентября 2028-го, а результаты поединков с сентября 2014-го аннулировали.

Сам боксер иронично отреагировал на отстранение. «Это непонятное решение. Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря. Выглядит это, мягко говоря, странно», — цитирует Дрозда ТАСС.

Осенью он сообщал, что не будет подавать апелляцию из-за обвинений Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«Мы советовались: а стоит ли ввязываться в эту историю? Но, первое: со стороны ITA решение уже принято. Второе: я давно завершил карьеру. И третье: сам поединок прошел очень давно. Почему спустя десять лет, а не сразу после боя вскрывают эти пробы и говорят: что-то не так? Четвертое: данная тема меня никак не беспокоит. Вот Сашу Поветкина эта история коснулась», — приводит слова Григория MMA.Metaratings.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боксера дисквалифицировали на основе данных LIMS

Дрозда забанили на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории, взятых ВАДА из системы LIMS. Это программное обеспечение, в котором фиксировались проверки спортсменов с 2012 по 2015 год. Международное антидопинговое агентство запросило эти записи в 2019-м и заподозрило российскую сторону в махинациях с пробами, начав масштабное расследование. В результате проверки дисквалификации получили несколько сотен атлетов, среди них оказался и Григорий.

При этом Дрозд завершил карьеру еще в 2017 году, а последний поединок провел вообще 22 мая 2015 года — успешно защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC против Лукаша Яника. Аннулированными оказались результаты лишь двух боев — с поляками Влодарчиком и Яником.

Александр Поветкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ранее забанили Поветкина

За несколько дней до дисквалификации Дрозда стало известно о бане другого российского боксера — Александра Поветкина. Его тоже отстранили осенью в связи с антидопинговым расследованием, а 24 января ВАДА огласило окончательный приговор: дисквалификация на четыре года. Причиной тоже послужила проба 10-летней давности: в базе ITA говорится о проваленном тестировании 25 октября 2014 года — на следующий день после схватки с камерунцем Карлосом Такамом.

Результаты Поветкина с 28 сентября 2014 года аннулировали. За это время он провел 12 боев, девять из которых выиграл. 45-летний боксер завершил карьеру весной 2021-го после поражения в реванше с Диллианом Уайтом. Сам Александр называл решение глупостью.