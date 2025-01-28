«Выглядит странно». Боксера Дрозда отстранили на четыре года, хотя он завершил карьеру в 2017-м
45-летний российский боксер Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года, до 8 сентября 2028-го, за нарушение антидопинговых правил. При этом спортсмен не выступает уже несколько лет: он объявил о завершении карьеры в декабре 2017-го. Ранее такой же странный бан получил Александр Поветкин.
За что дисквалифицировали Дрозда
О временном отстранении боксера объявили еще в сентябре. Под сомнение попала его проба от 28 сентября 2014 года, взятая после боя с поляком Кшиштофом Влодарчиком за звание чемпиона мира по версии WBC. Тогда Григорий победил единогласным решением судей. Расследование закончилось не в пользу россиянина: его дисквалифицировали на четыре года — до сентября 2028-го, а результаты поединков с сентября 2014-го аннулировали.
Сам боксер иронично отреагировал на отстранение. «Это непонятное решение. Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря. Выглядит это, мягко говоря, странно», — цитирует Дрозда ТАСС.
Осенью он сообщал, что не будет подавать апелляцию из-за обвинений Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
«Мы советовались: а стоит ли ввязываться в эту историю? Но, первое: со стороны ITA решение уже принято. Второе: я давно завершил карьеру. И третье: сам поединок прошел очень давно. Почему спустя десять лет, а не сразу после боя вскрывают эти пробы и говорят: что-то не так? Четвертое: данная тема меня никак не беспокоит. Вот Сашу Поветкина эта история коснулась», — приводит слова Григория MMA.Metaratings.
Боксера дисквалифицировали на основе данных LIMS
Дрозда забанили на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории, взятых ВАДА из системы LIMS. Это программное обеспечение, в котором фиксировались проверки спортсменов с 2012 по 2015 год. Международное антидопинговое агентство запросило эти записи в 2019-м и заподозрило российскую сторону в махинациях с пробами, начав масштабное расследование. В результате проверки дисквалификации получили несколько сотен атлетов, среди них оказался и Григорий.
При этом Дрозд завершил карьеру еще в 2017 году, а последний поединок провел вообще 22 мая 2015 года — успешно защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC против Лукаша Яника. Аннулированными оказались результаты лишь двух боев — с поляками Влодарчиком и Яником.
Ранее забанили Поветкина
За несколько дней до дисквалификации Дрозда стало известно о бане другого российского боксера — Александра Поветкина. Его тоже отстранили осенью в связи с антидопинговым расследованием, а 24 января ВАДА огласило окончательный приговор: дисквалификация на четыре года. Причиной тоже послужила проба 10-летней давности: в базе ITA говорится о проваленном тестировании 25 октября 2014 года — на следующий день после схватки с камерунцем Карлосом Такамом.
Результаты Поветкина с 28 сентября 2014 года аннулировали. За это время он провел 12 боев, девять из которых выиграл. 45-летний боксер завершил карьеру весной 2021-го после поражения в реванше с Диллианом Уайтом. Сам Александр называл решение глупостью.