Батыргазиев и Гаджимагомедов побеждают в Уфе. А может, они уже переросли наш бокс и лигу IBA?

В рамках турнира IBA Champions Night в Уфе два российских чемпиона мира завершили свои бои победами. Но это тот случай, когда победы говорят о кризисе.

Муслим Гаджимагомедов проводил в Уфе официальную защиту пояса WBA в суперкруизерах/недотяжах/бриджервейтах. И он должен был реабилитироваться за комедию, которой стал его прошлый поединок c Чжан Чжаосинем. Но у Муслима стиль такой — он все еще не перестроился на профессиональную манеру, так как и после финала Олимпиады продолжал часто выступать в любителях. И найти желающих драться с ним довольно тяжело. Во-первых, из-за репутации IBA: не все понимают, что это и зачем, лига это или просто чемпионская версия, профессиональная или любительская. Во-вторых, перебоксировать Муслима невыдающемуся бойцу сложно, втянуть в открытый бой — еще тяжелее, а значимых и крутых боксеров в этой категории, появившейся несколько лет назад, пока нет.

Леон, он же Левон Харт (армянин из Германии), в прошлом году был нокаутирован Евгением Тищенко, потом у Тищенко нашли допинг, и результат отменили, а Левона дали в соперники Муслиму. Гаджимагомедов в целом не испытывал особых проблем, выигрывая почти каждые три минуты боя, но Харт отмахивался, что-то делал, характером своим и упорством он мог бы гордиться... но не ногами и рефлексами — здесь была пропасть между ним и чемпионом. Бой трудовой, победа Муслима однозначная, отсутствие нокаута — ну что ж, такое бывает. Может быть, в других, более жестких перчатках, или если бы у Гаджимагомедова были по отношению к сопернику какие-то эмоции, желание его бить, или если бы за нокаут полагался бонус. Видимо, ничего из перечисленного.

И тут самое грустное — нет понимания у боксера и команды, что люди приходят на шоу. Они чаще всего знают, кто победит, — но им нужна сама игра, нужен праздник на День урожая, нужно веселье. Муслим должен получать удовольствие от процесса и показывать это. Бокс (и ММА тоже) — это же ближе не к спорту, а к корриде. Смысл не в том, чтобы зарезать быка. Нужно соблюсти все ритуалы, показать ловкость и красоту, обязательно несколько раз рискнуть, чтобы все охнули. Никто же не валит быка сразу — ему дают побегать, поразгонять торреро, боднуть несколько раз пикадора на лошади, и только после этого уже главный, выпив чего-то из стопки, идет его закалывать. Игра с заранее понятными ролями — но их нужно сыграть.

Батыргазиев — временный чемпион WBA в первом легком весе...Но сегодня он по какой-то причине не защищал титул WBA, на ставке был пояс IBA. Соперником сначала значился Николас Уолтерс, и стоит он в топ-15 рейтинга, в более тяжелом весе. Вообще ямаец — это неплохой тест, бывший чемпион, но где-то 10 с небольшим дней назад он сообщил о травме, а неофициально — возможно, передумал ехать в Россию, как многие до этого, к тому же в начале ноября у него планируется бой с Джозефом Диасом в США (на BoxRec стоит).

Муслим Гаджимагомедов победил немца Леона Харта. Фото Федерация бокса России

Ну а филиппинец Пагара, который вышел против Альберта сегодня, — ну, конкурентным боем и не пахло. В конце концов, явно меньше двух недель назад он получил это предложение выйти на замену. Не хочется даже задаваться вопросом, что там у него случилось с рукой после нескольких раундов боя: отбивался он вяло, Батыргазиев сыпал сериями, выходить из угла и от канатов Пагара не торопился, а когда оба оказывались в центре ринга, филиппинца все тяготило. Альберт Батыргазиев не убивает одним ударом, он обрабатывает корпус, заставляет открываться, бьет многоударными комбинациями, ну и урон накапливается. И отказ Пагары продолжать, сидя на табуретке между раундами, конечно, не добавляет праздничного духа. И я не могу его осуждать за это. Все же лучше так, чем выяснить после обследования в больнице, что мозг превратился в одну огромную гематому (физически), а из ушей начинают расти цветы (метафорически).

Регулярный чемпион по той же версии WBA Ламонт Роуч недавно получил поединок против Джервонты Дэвиса — они встретятся в декабре, в легком дивизионе. После Джервонты Роуч может вернуться или не вернуться в прежний вес. Если не закончится сломанной челюстью, то можно будет организовать Батыргазиев — Роуч, но большого смысла в таком бое не будет. Если Ламонт покажет себя хорошо в легком весе — то зачем ему назад и мутный вариант с Альбертом (см. выше про то, как воспринимают IBA в мире)? А если у Альберта не будет других предложений уровнем не хуже — зачем ему тоже привязываться к этому дивизиону?

В конечном счете все упирается в то, что те боксеры, у которых есть хорошие шансы на победу или хотя бы конкурентный бой с Альбертом или Муслимом, прекрасно могут существовать и без них. Проводить бои, объединять титулы и заставить их боксировать с россиянами могут только особые финансовые обстоятельства. Как в свое время приезд Роя Джонса в Россию для поединка с Лебедевым не стал бы реальностью, если бы не ипотечный кризис в США, плохие инвестиции Роя и его долги перед налоговой. Но сейчас в боксе нет явного кризиса, есть огромные деньги, которые вливаются саудитами, и к ним мечтают попасть все и каждый. И у IBA нет шансов конкурировать с ними в открытую, этот костер не закидать деньгами. Что дальше?

IBA может развиваться как профессиональная лига, за счет жестких и конкурентных поединков. Но эти движения — для боксеров уровнем ниже. Для Альберта и Муслима, как мы видим, здесь могут быть только проходные бои — как повод повесить на себя пояс, помахать флагом и поговорить о победах российского спорта. Но между элитой, к которой можно относить Бетербиева и Бивола (Бетербиев, кстати, был в рингсайде), и сегодняшними победителями сейчас не то чтобы пропасть — это разные векторы движения. Быть домашней звездой или быть героем в международном формате. Я бы на их месте взял год на то, чтобы перерисовать дорожную карту, привлечь внимание публики чем-то, кроме победной статистики, сменить часть команды. Но в реальном мире, где профессиональный бокс тоже существует как спортивно-патриотический проект, амбиции Батыргазиева и Гаджимагомедова имеют последнее значение.

Николай Королев, выдающийся советский тяжеловес, в 1947 году якобы мог боксировать против Джо Луиса. Предложение ехать в США, реальным оно было или нет, положили в ящик — вместе с амбициями Королева. Советую задуматься. Батыргазиев и Гаджимагомедов переросли наш бокс, и неизвестно, сможет ли им что-то дать IBA дальше. И скоро к этим двоим прибавятся новые наши, которым нужно куда-то расти. Давайте думать.