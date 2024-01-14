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«Бетербиев затаскивает людей в ад!» Что говорят в соцсетях после победы над Смитом

В соцсетях назвали потрясающей победу Бетербиева над Смитом
Отдел единоборств «СЭ»
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Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press
Все ждут боя против Бивола.

Утром 14 января в канадском Квебеке состоялся боксерский вечер, в главном событии которого Артур Бетербиев встретился с Каллумом Смитом. Российский боксер с канадским гражданством провел защиту поясов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе, нокаутировав Смита в седьмом раунде.

После поединка боксер заслужил похвалу даже от соперника. По словам Каллума Смита, Бетербиев просто выглядел лучше и поймал его хорошим ударом. «У него был хороший темп, хороший прессинг, он не дал мне втянуться в ритм, — сказал Смит после боя. — Сегодня победил тот, кто был лучше. Он поймал меня хорошим ударом, такое случается. Все честно. Никаких оправданий, сегодня победил тот, кто лучше».

Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита. Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде! Следующим должен стать Бивол?

Бой понравился и бывшему чемпиону мира по боксу в легком весе Джорджу Камбососу. Австралиец восхитился поединком и напомнил, кто должен стать следующим соперником Артура. «Бетербиев! Вот это бой! Дмитрий Бивол — следующий», — написал Камбосос в соцсетях.

О бое Бетербиева с Биволом в 2024 году будет еще много разговоров. А тренер Дмитрия Геннадий Машьянов уже прокомментировал результат поединка. Машьянов считает, что Артур все сделал отлично, но вопросы возникают к рефери, который позволил нанести удар по затылку.

Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита.
Фото Global Look Press

«Что ожидалось — то и случилось, все так, как и должно было быть, — сказал Машьянов «СЭ». — Смит, конечно, не пользуется ни ростом, ни длиной рук. Он работал в той манере, в которой было нужно Артуру — на средней и ближней дистанции. В итоге Артур сделал все как надо. Есть определенные вопросы. Но к судьям, а не к боксерам. При том, что Артур во всех отношениях превосходил Смита, в концовках своих последних боев он каким-то образом все равно наносил удар по затылку. И этот бой не стал исключением — Смит получил удар по затылку. Но это не к боксеру вопрос, а к судье. Судья молчал — и давал возможность бить [по затылку]. А это запрещенный удар».

По достоинству оценил поединок и бывший обладатель пояса WBC Silver в легком весе Заур Абдуллаев. По мнению Абдуллаева, Каллум Смит — неудобный соперник, но теперь самое интересное — увидеть бой Артура с Биволом. «Очень хороший бой для Бетербиева — яркая концовка, как я и ожидал, — сказал Абдуллаев «Матч ТВ». — Видно было, что Бетербиев сразу взял инициативу в поединке, хотя иногда давал поработать Смиту. Соперник тоже неудобный был, двигался много, но Артур все контролировал и довел до нокаута. Теперь самая главная интрига — бой с Биволом. Они оба стилистически противоположны: один мощный, другой больше техничный, оба без поражений. Все с интересом ждут этого поединка».

Артур Бетербиев&nbsp;&mdash; Каллум Смит. Бетербиев нокаутировал Смита! Бой завершился в седьмом раунде. Онлайн-трансляция

Видеть поединок Бетербиева с Биволом теперь хочет даже Рой Джонс-младший, которому тоже понравился перформанс Артура. «Поздравляю Бетербиева с победой, — сказал Джонс «Матч ТВ». — Это было потрясающее выступление. Верю в реальность его боя с Дмитрием Биволом».

В мире ММА тоже восхитились Бетербиевым. Причем известный комментатор UFC Джо Роган описал российского боксера наиболее красочно. «Этот человек затаскивает людей в ад как никто другой, — заявил Роган в соцсетях. — Артур Бетербиев 20-0 с 20 нокаутами и первый, кто уронил Каллума Смита. Я надеюсь, что он получит супербои, которые заслуживает, прежде чем уйдет на пенсию, и надеюсь, что люди оценят, насколько необычайно страшны его навыки и стиль».

Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита.
Фото Global Look Press

Понравился бой Бетербиева и другому российскому боксеру, Магомеду Курбанову. Правда, представитель первого среднего веса признался, что ждал от Артура более быстрой победы. «Ожидаемый результат, прессинг, мощные удары — сказал Курбанов «Матч ТВ». — Я думал, он закончит пораньше — в начальных раундах... Во втором или третьем отрезке. Но бокс есть бокс, все что угодно могло случиться. Теперь ждем бой Бетербиева против Бивола. Этот бой ждет весь мир сейчас».

Бокс
Артур Бетербиев
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