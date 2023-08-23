Александр Усик против Даниэля Дюбуа, бой за звание чемпиона мира по трем версиям: основная информация

Главное о бое.

Когда и где пройдет бой Александра Усика с Дюбуа?

Поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа. Бой пройдет во Вроцлаве, Польша. Александр Усик и Даниэль Дюбуа подерутся в Tarczynski Arena.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Усик — Дюбуа?

Главный кард боксерского турнира с главным боем между Усиком и Дюбуа начнется в 21.00 по московскому времени. Поединок украинца и англичанина должен стартовать ориентировочно в 0.00. Официальной трансляции в России не будет. Бой покажут сервисы TNT Sports в Великобритании и ESPN+ в США.

Мнение аналитиков о бое Усик — Дюбуа

Букмекеры считают Александра Усика серьезным фаворитом в поединке с Дюбуа. На победу украинца предлагается коэффициент 1,09, а на успех британца — 7,65. Также аналитики уверены, что бой завершится быстро. Если поединок зайдет в 11-й раунд, сыграет ставка с кэфом 2,80. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 1,38.

Мнение фанатов о бое Усика с Дюбуа

«Думаю, Дюбуа хватит на 6 раундов, потом силы закончатся, и Усик его нокаутирует», — написал пользователь Niks U.

«Усик сводит в школу бокса очередного ученика», — считает Danila.

«Дюбуа нужно будет догонять Усика и замедлять, просто стоя в ринге, как Джошуа, шансов маловато, чисто лаки панч!» — полагает Сергей.

«Думаю, бой будет похож на Кроуфорд — Спенс, в том плане, что Усик очень уверенно изобьет Дюбуа», — пишет Boxing coach.

«Дюбуа — улитка. Усик его замучает и прибьет до 10-го раунда», — уверен Timur Sikera.

Мнение боксера Джо Джойса о бое Усик — Дюбуа

«Я думаю, Усик будет танцевать вокруг него, — сказал Джойс talkSPORT. — У Дюбуа не получится его ударить — он не мог пробить меня, когда мы дрались, поэтому не сможет пробить и Усика. У Дюбуа сильный удар, но невозможно попасть в того, кто здорово двигается. Усик будет танцевать вокруг него, засыпая ударами. Есть небольшой шанс, что Дюбуа хорошо попадет в него, но я не считаю этот шанс реальным».

Даниэль Дюбуа. Фото Reuters

История противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа

Поединок Александра с Дюбуа был назначен после того, как переговоры по бою Усика с Тайсоном Фьюри в очередной раз сорвались. Дюбуа — обязательный претендент на пояс в тяжелом весе по версии WBA.

Краткая биография Александра Усика

Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Отец Усика родом из Сумской области, мать — из Черниговской области. Усик окончил симферопольскую школу № 34, в которой учился вместе со своей будущей женой Екатериной. В детстве занимался народными танцами, дзюдо и футболом. Играл за юношескую команду «Таврии» на позиции левого полузащитника.

Физические данные Александра Усика

Рост Александра Усика — 191 сантиметр, вес перед последним поединком — 100,5 килограмма, размах рук — 198 см.

Александр Усик. Фото Global Look Press

Краткая биография Даниэля Дюбуа

Даниэль Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Лондоне, Англия. Дюбуа стал заниматься боксом с восьми лет. С 14 лет входил в юниорские и молодежные сборные команды Англии. Всего в любительском боксе Дюбуа провел 70 официальных боев, проиграв лишь в пяти, и почти все победы добыл нокаутом.

Физические данные Даниэля Дюбуа

Рост Дюбуа — 196 сантиметров, вес перед последним поединком — 109,1 килограмма, размах рук — 198 см.

Гонорары боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа

Сколько заработает Александр Усик

Гонорар Усика за поединок с Дюбуа пока не раскрывался, но сообщалось, что за последний бой против Энтони Джошуа украинец заработал 75 миллионов долларов.

Сколько заработает Даниэль Дюбуа

Как и в случае с Александром, точных сумм о гонораре Дюбуа нет. Но ранее стало известно, что за поединок против Кевина Лерены Даниэль заработал 600 тысяч долларов.

Даниэль Дюбуа. Фото Reuters

История выступлений Александра Усика

Профессиональный рекорд Александра Усика в боксе — 20 побед и ни одного поражения. 13 боев Тимофей завершил досрочно.

Спортивная карьера Александра Усика

Карьера Александра Усика началась в ноябре 2013 года, когда он техническим нокаутом в пятом раунде одолел Фелипе Ромеро. Первые девять боев Александра завершились досрочно во втором и третьем раундах. В десятом поединке он впервые бился за основной пояс: в 12 раундах одолел Кшиштофа Гловацкого и взял титул WBO в крузерах. В 15-м профессиональном бою Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы над Муратом Гассиевым.

История выступлений Даниэля Дюбуа

Профессиональный рекорд Дюбуа в боксе — 19 побед и одно поражение. 18 поединков британец завершил нокаутом, уступил также досрочно.

Спортивная карьера Даниэля Дюбуа

Профессиональную карьеру Дюбуа начал в апреле 2017 года, победив техническим нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда своего соотечественника Маркуса Келли. 27 сентября 2019-го Дюбуа провел поединок за титулы чемпиона Содружества аций и WBO International с ганским проспектом Эбенезером Тетте. В начале третьей минуты он отправил соперника в нокдаун, победив техническим нокаутом в первом же раунде. Единственное поражение в карьере Дюбуа потерпел от Джо Джойса.

Даниэль Дюбуа. Фото Reuters

Результат предыдущего боя Александра Усика

20 августа 2022 года состоялся реванш Александра Усика и Энтони Джошуа за пояса WBO, IBF и WBA. Украинец выиграл бой раздельным решением судей — 113-115, 116-112, 115-113.

Результат предыдущего боя Даниэля Дюбуа

Последний поединок Дюбуа выиграл у южноафриканца Кевина Лерены и завоевал титул чемпиона по версии WBA World. Дюбуа победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Когда будет следующий бой Александра Усика?

Следующий бой Усика еще не анонсирован. В случае победы над Дюбуа соперником может стать Тайсон Фьюри. Также сообщалось о переговорах с хорватом Филипом Хрговичем.

Когда будет следующий бой Даниэля Дюбуа?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Дюбуа. Если британец победит Усика, у него появится шанс вклиниться в гонку за право побиться с Тайсоном Фьюри.

Какой рейтинг Александра Усика сейчас?

Александр Усик занимает третье место в рейтинге вне весовых категорий по версии The Ring.

Александр Усик. Фото Global Look Press

Какой рейтинг Даниэля Дюбуа сейчас?

Дюбуа занимает 4-е место в рейтинге боксеров тяжелого веса по версии BoxRec.

Кард турнира