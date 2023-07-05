Усик подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Чем ответит британец?

Даже при таких обстоятельствах далеко не факт, что британец согласится биться с украинцем.

Переговоры между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не могут прийти к успеху уже много месяцев, но есть шанс, что украинец приблизил развязку этой истории. Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO Эгис Климас рассказал, что Усик уже подписал контракт на поединок с Цыганским Королем.

«Да, мы все хотим, чтобы этот бой состоялся. Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Skill Challenge Promotions за усилия в организации этого поединка. Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено», — написал Климас в Twitter.

Промоутерская организация Skill Challenge Promotions известна тем, что во избежание споров заключает отдельные сделки с каждым бойцом. Это означает, что теперь ответный ход должен сделать именно Фьюри. Вопрос только в том, станет ли он вообще подписывать контракт. Промоутер британца Фрэнк Уоррен еще неделю назад дал понять, что его клиент на турнире в Саудовской Аравии выступать не будет, потому что ивент собираются перенести на январь.

Изначально планировалось, что на декабрьском супертурнире в Саудовской Аравии состоятся поединки Александра Усика с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером. Также сообщалось, что победители этих поединков впоследствии могут встретиться друг с другом. Точную дату промоушен не называл.

«Он не будет драться на шоу Skill Challenge в декабре, потому что они говорят о переносе шоу на январь, — сказал Уоррен talkSPORT. — Их глава бокса Амер Абдалла сказал, что они, вероятно, перенесут его на первый квартал 2024 года, это их дело. Принц Халед — фантастический человек, он мне очень нравится, но пока мы должны двигаться дальше, мы собираемся кое-что объявить».

Украинец заключил сделку с саудовской компанией Skill Challenge месяцем ранее. Тогда он не анонсировал планов по бою с Фьюри, но говорил, что планирует стать абсолютом: «Для меня большая честь и радость вернуться в Королевство Саудовская Аравия. Это прекрасная возможность поработать с его высочеством принцем Халедом и достичь нашей цели — завоевать титул WBC в супертяжелом весе и стать абсолютным чемпионом мира. У меня нет больших планов. Как у самурая, у меня есть только путь».

А промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщал, что турнир состоится даже без боя Усика с Фьюри, потому что в случае отказа Цыганского Короля Александр проведет поединок с обязательным претендентом по линии IBF Филипом Хрговичем. При этом сначала Усику необходимо пройти обязательного претендента от WBA британца Дэниела Дюбуа. Ожидается, что этот бой состоится 26 августа в Польше.