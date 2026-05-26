Златан Ибрагимович — Тайсон Фьюри: когда бой футболиста и боксера, дата и место

Шведский футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса 1 августа. Ожидается, что местом проведения боя станет Дублин (Ирландия).

Для Фьюри этот бой станет разминочным перед планируемым поединком с Энтони Джошуа в конце 2026 года.

37-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC, WBA, IBF и WBO и The Ring. Рекорд боксера — 35 побед (24 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. В предыдущем бою британец победил российского и канадского боксера Арсланбека Махмудова единогласным решением судей 11 апреля 2026 года.

44-летний Ибрагимович завершил футбольную профессиональную карьеру в 2023 году. На данный момент Златан занимает пост старшего советника в RedBird Capital Partners — инвестиционной компании, владеющей «Миланом».