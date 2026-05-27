WBO обязала Бивола провести поединок против британца Смита

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол после поединка с Михаэлем Эйфертом может встретиться с британцем Каллумом Смитом, сообщает WBO.

30 мая в Екатеринбурге 35-летний россиянин выйдет на ринг против 28-летнего немецкого боксера. При этом титул WBO в предстоящем бою разыгрываться не будет.

«Следующим соперником Бивола должен будет стать Каллум Смит. Это будет защита по линии WBO», — цитирует представителя организации ТАСС.

36-летний Смит за карьеру одержал 31 победу, 22 из которых — нокаутом, и потерпел два поражения. На счету Бивола 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение.