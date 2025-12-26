Журнал The Ring включил Гассиева в топ-10 тяжелого веса

Журнал The Ring опубликовал рейтинг тяжелого веса. В первую десятку вошел россиянин Мурат Гассиев.

Лидирует в списке чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF Александр Усик. Первую строчку рейтинга занимает обладатель пояса WBO Фабио Уордли.

12 декабря Гассиев нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, завоевав титул регулярного чемпиона WBA. 32-летний россиянин одержал 33-ю победу в карьере при двух поражениях, еще один бой признан несостоявшимся.

Рейтинг тяжелого веса по версии The Ring:

Чемпион — Александр Усик

1. Фабио Уордли

2. Агит Кабайель

3. Даниэль Дюбуа

4. Филип Хргович

5. Чжилэй Чжан

6. Мартин Баколе

7. Мозес Итаума

8. Эфе Аджагба

9. Ричард Торрес

10. Мурат Гассиев