Суд рассмотрит дело экс-жены Бивола о возбуждении ненависти

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело бывшей супруги чемпиона мира Дмитрия Бивола Екатерины Бивол о возбуждении ненависти из-за поста в соцсети.

«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол, привлекаемой по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды) КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 29.01.2026», — сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В пресс-службе пояснили, что согласно справке о лингвистическом исследовании слов Екатерины Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно «кыргызов» и «казахов».

22 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга обязал женщину опровергнуть клевету в адрес бывшего мужа.