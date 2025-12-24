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Суд рассмотрит дело экс-жены Бивола о возбуждении ненависти

Руслан Минаев

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело бывшей супруги чемпиона мира Дмитрия Бивола Екатерины Бивол о возбуждении ненависти из-за поста в соцсети.

«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол, привлекаемой по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды) КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 29.01.2026», — сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В пресс-службе пояснили, что согласно справке о лингвистическом исследовании слов Екатерины Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно «кыргызов» и «казахов».

Екатерина и&nbsp;Дмитрий Бивол.Бивол выиграл суд у бывшей жены. Но впереди у Екатерины более серьезные разбирательства

22 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга обязал женщину опровергнуть клевету в адрес бывшего мужа.

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Дмитрий Бивол
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