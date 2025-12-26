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Суров, Кооль и Худоян выступят на турнире «IBA.PRO 14» в Москве

Сергей Ярошенко

Чемпион мира по боксу россиянин Давид Суров выступит на турнире «IBA.PRO 14».

Мероприятие пройдет 30 января в Москве.

Соперник Сурова будет объявлен позднее, для 20-летнего боксера бой на «IBA.PRO 14» станет первым на профессиональном ринге.

Также на турнире Евгений Кооль в 6-раундовом поединке в полусреднем весе встретится с Джонасом Джуниусом Джонасом из Намибии. Эдмонд Худоян проведет 10-раундовый поединок за пояс WBA Asia в минимальном весе, его соперник также будет объявлен позднее.

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