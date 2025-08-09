Японский боксер Котари умер после поединка в возрасте 28 лет

Японский боксер Сигэтоси Котари скончался после операции на головном мозге, которую он перенес после боя, сообщает Daily Express.

Поединок состоялся 2 августа в Токио против Ямато Хаты и завершился вничью. После боя 28-летний Котари потерял сознание. Он был доставлен в больницу и перенес экстренную операцию в связи с субдуральной гематомой.

Котари за карьеру одержал восемь побед, потерпел два поражения, еще два боя завершились вничью.