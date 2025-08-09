Японский боксер Котари скончался от травм головы, полученных в поединке

Японский боксер Шигетоши Котари умер через шесть дней после титульного боя против соотечественника Ямато Хаты.

Поединок в полулегком весе прошел 2 августа. Он длился все 12 раундов и завершился ничьей. После боя Котари потерял сознание и был доставлен в больницу, где ему провели экстренную операцию на головном мозге по удалению субдуральной гематомы. Менее чем через неделю японец скончался от полученных травм. Его смерть подтвердила Всемирная боксерская организация (WBO).

Всего за карьеру 28-летний Котари провел 12 поединков, одержав восемь побед и дважды потерпев поражение. Также два боя с его участием завершились вничью.