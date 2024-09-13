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Всеволод Шумков 28 сентября в Баку проведет бой за пояс IBA

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Чемпион Европы-2024, трехкратный чемпион России Всеволод Шумков (1-0, КО 1) 28 сентября в Баку проведет бой за титул IBA в весе до 57 кг против чемпиона мира Миразизбека Мирзахалилова (4-0, КО 3) из Узбекистана.

Этот 10-раундовый поединок возглавит турнир серии «Ночь чемпионов IBA».

В официальной статистике Шумкова значится одна победа на профессиональном ринге — в ноябре 2023 года титулованный россиян досрочно одолел Гарика Геворкяна. При этом Шумков успешно выступает на турнирах из серии «Ночь чемпионов IBA». В феврале в Серпухове Шумков в противостоянии взял верх над кубинцем Сайделем Хортой в претендентском бою.

У Мирзахалилова значатся четыре победы, последняя из которых была одержана в ноябре 2023 года. При этом в феврале 29-летний боксер из Узбекистана победил мексиканца Луиса Родригеса Окану в другом претендентском поединке за пояс IBA.

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