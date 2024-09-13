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Сегодня, 18:00

Сауль Альварес — Эдгар Берланга: полный кард боев турнира

Сауль Альварес проведет поединок против Эдгара Берланги за титул чемпиона мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сауль Альварес.
Фото AFP

Боксерский турнир пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 15 сентября. Начало — в 01.00 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится титульный бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой. В соглавном бою Эрисланди Лара проведет защиту титула против Дэнни Гарсия.

Полный кард турнира

Сауль Альварес — Эдгар Берланга

Эрисланди Лара — Дэнни Гарсия

Калеб Плант — Тревор Маккамби

Роландо Ромеро — Мануэль Хаймес

Стивен Фултон — Карлос Кастро

Ройман Вилья — Рикардо Салас Родригес

Джонатан Лопес — Ричард Медина

Лоуренс Кинг — Вон Уильямс

Йоэнли Эрнандес — Хосе Санчес

Бек Нурмаганбет — Джошуа Конли

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Сауль Альварес
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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