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Сегодня, 22:34

Майк Тайсон все еще не допущен до боя с Джейком Полом

Руслан Минаев
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Бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона до сих пор не допустили до боя с блогером Джейком Полом.

«Майк пока не получил официальный допуск от атлетической комиссии. Ближе к бою он пройдет ряд медицинских тестов, которые позволят дать оценку состоянию его здоровья. Уже после этого комиссия даст допуск», — приводит ТАСС слова источника.

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Источник: ТАСС
Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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