Майк Тайсон все еще не допущен до боя с Джейком Полом

Бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона до сих пор не допустили до боя с блогером Джейком Полом.

«Майк пока не получил официальный допуск от атлетической комиссии. Ближе к бою он пройдет ряд медицинских тестов, которые позволят дать оценку состоянию его здоровья. Уже после этого комиссия даст допуск», — приводит ТАСС слова источника.

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.