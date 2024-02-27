Впервые за два года на территории России будет разыгран региональный пояс WBA

Российский боксер Алексей Мазур 8 марта в Майкопе (Республика Адыгея) на турнире «Вечер бокса» проведет 10-раундовый бой с Саиди Мколой из Танзании. На кону будет титул WBA Asia в легком весе.

Впервые с конца февраля 2022 года на турнире на территории РФ будет разыгран пояс одной из четырех ведущих мировых организаций в профессиональном боксе. Завоевание пояса WBA Asia должно способствовать попаданию в рейтинги организации легкого веса.

Мазур дебютировал на профессиональном ринге в мае 2018 года и за это время успел одержать 9 побед. Последний поединок боксера из Санкт-Петербурге состоялся в июле 2023 года, когда Мазур единогласным решением судей победил аргентинца Карлоса Даниеля Кордобу.

Мкола в 2023 году одержал 3 победы. При этом все свои поединки на профессиональном ринге спортсмен провел на территории Танзании.

Также в рамках шоу «Вечер бокса» в Майкопе россиянин Мурад Алиев встретится с колумбийцем Хосе Муньосом, а Тигран Узлян выйдет на ринг против панамца Джейми Муньоса.

В главном бою шоу 8 марта бывший первый номер рейтинга WBC в первом тяжелом весе россиянин Алексей Папин встретится с нигерийцем Остином Ннамди.