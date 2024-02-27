Тим Цзю дал прогноз на потенциальный бой Альвареса и Бенавидеса

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) считает, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) побьет абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2).

«Канело — Бенавидес? Я большой поклонник Бенавидеса, это настоящий монстр, просто зверь. Если они подерутся, я поставлю на Бенавидеса», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Альварес следующий бой может провести против обладателя пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгии (43-0) в мае.