Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут поединок в рамках боксерского вечера в субботу, 20 июля. Ивент состоится в концертном зале Live Arena в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени. Бой Минеев — Исмаилов ожидается после 23.00 мск.

Трансляцию боксерского вечера в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 22.00 мск. Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 18.55 мск.

Ранее Минеев и Исмаилов уже выходили в октагон. Это было в 2018 и 2021 годах в рамках турнира Fight Night Global. Первый бой завершился ничьей. Во второй схватке Владимир в третьем раунде нокаутировал Магомеда. Предыдущие поединки проходили по правилам ММА.