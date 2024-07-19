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Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владимир Минеев.
Фото Павел Волков, Известия

Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут поединок в рамках боксерского вечера в субботу, 20 июля. Ивент состоится в концертном зале Live Arena в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени. Бой Минеев — Исмаилов ожидается после 23.00 мск.

Трансляцию боксерского вечера в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 22.00 мск. Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 18.55 мск.

Ранее Минеев и Исмаилов уже выходили в октагон. Это было в 2018 и 2021 годах в рамках турнира Fight Night Global. Первый бой завершился ничьей. Во второй схватке Владимир в третьем раунде нокаутировал Магомеда. Предыдущие поединки проходили по правилам ММА.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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