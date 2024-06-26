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Сегодня, 05:45

Хрюнов: «Россия была и остается крупной боксерской державой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал снятие санкций с российского бокса со стороны федерации IBF.

«Это уже запоздалая мера, потому что российский бокс самодостаточен. Большая деятельность президента международной федерации IBA Умара Кремлева создала такую платформу, что сейчас взаимодействие с IBF и WBA не столь важно. За то время, которое прошло очень много боксеров проявили себя.

Я уже не ставлю приоритетом взаимодействие с базирующимися в Америке федерациями. Мы наоборот стараемся этого избегать. Боксеры ездят на соревнования, а Россия была и остается крупной боксерской державой. Сейчас это решение уже не очень важно», – цитирует Vprognoze.ru Хрюнова.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/11800475-hryunov-snyatie-sankcij-s-rossii-so-storony-ibf-zapozdalaya-mera.html
Бокс
Владимир Хрюнов
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