IBF разрешила проводить рейтинговые боксерские поединки в России

Международная боксерская федерация (IBF) разрешила проводить рейтинговые поединки в России.

«В России могут быть организованы рейтинговые поединки. Ограничение в этом направлении снято», — приводит ТАСС слова представителя IBF.

24 июня IBF сняла санкции с российского бокса. В Федерации бокса России назвали это решение хорошим, но отметили, что пока IBF делала «помарки в своих действиях», на первое место вырвалась Международная ассоциация бокса (IBA).