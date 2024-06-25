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Сегодня, 09:54

IBF разрешила проводить рейтинговые боксерские поединки в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная боксерская федерация (IBF) разрешила проводить рейтинговые поединки в России.

«В России могут быть организованы рейтинговые поединки. Ограничение в этом направлении снято», — приводит ТАСС слова представителя IBF.

24 июня IBF сняла санкции с российского бокса. В Федерации бокса России назвали это решение хорошим, но отметили, что пока IBF делала «помарки в своих действиях», на первое место вырвалась Международная ассоциация бокса (IBA).

Источник: ТАСС
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