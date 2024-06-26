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Сегодня, 09:11

Усик отказался от пояса IBF: «Джошуа и Дюбуа, это мой вам подарок»

Руслан Минаев
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Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик добровольно отказался от пояса IBF.

В видео в соцсети украинец обратился к британцам Энтони Джошуа и Дэниэл Дюбуа, которые потенциально могут оспорить титул осенью.

«Энтони и Дэниэл, послушайте. Я знаю, насколько титул IBF для вас важен. Считайте это моим подарком для вас 21 сентября», — сказал Усик в соцсети.

1 июня Дюбуа завоевал титул временного чемпиона мира по версии IBF нокаутировала Филипа Хрговича в восьмом раунде.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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