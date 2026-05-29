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Вечер бокса RCC Бивол — Айферт: кто из музыкантов выступит в Екатеринбурге

Перед боем Бивола и Айферта выступит группа «Кино»
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Вечер бокса RCC Бивол — Айферт состоится в субботу, 30 мая. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Турнир стартует в 15.00 по московскому времени. Главное событие — титульный поединок в полутяжелом весе между российским боксером Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. На кону — пояса WBA, IBF и The Ring в полутяжелом весе.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

Перед главным боем Бивола и Айферта выступит группа «Кино» с оцифрованным голосом Виктора Цоя и исполнит композицию «Группа крови».

Сам Бивол прокомментировал выступление музыкального коллектива так: «На большинство своих боев я выходил под «Группу крови». Вообще, эта песня, эта музыка — она воинственна немного для меня, слова там такие есть: «Пожелай мне удачи в бою». И ритм такой, мне кажется, что он многим откликается. И мне приятно, что группа выступит перед нашим поединком с Михаэлем. Это большой сюрприз. Круто!»

Дмитрий Бивол&nbsp;&mdash; Михаэль Айферт: онлайн-трансляция боя.Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: онлайн-трансляция боя

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Айферт. Результат поединка можно также отслеживать в матч-центре бокса и ленте новостей на нашем сайте.

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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
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