Бокс Бивол — Айферт: где смотреть онлайн трансляцию боя

Российский боксер Дмитрий Бивол (24-1) и немец Михаэль Айферт (13-1) сойдутся в бою в субботу, 30 мая. Поединок пройдет в «УГМК-Арене» в Екатеринбурге и начнется около 21.30 по московскому времени. Бивол и Айферт оспорят титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и The Ring в полутяжелом весе.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Айферт. Результат поединка можно также отслеживать в матч-центре бокса и ленте новостей на нашем сайте.

Бой в России показывает Первый канал и его сайт 1tv.ru. Также смотреть поединок можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала на стриминговых сервисах). Начало прямого эфира — в 21.35 мск.

В предыдущем поединке Бивол одержал победу решением большинства судей над российским и канадским боксером Артуром Бетербиевым в бою-реванше за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Позже Дмитрий отказался от пояса WBC.

Предыдущим соперником Айферта был Карлоса Эдуардо Хименеса из Венесуэлы. Михаэль выиграл во втором раунде после отказа Хименеса от продолжения боя.