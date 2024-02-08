Вадим Немков: «Федор в свои 47 лет многим 35-летним даст бой»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) рассказал «СЭ», что Федор Емельяненко (40-7) не утратил форму.

— Федор только боксирует, у него хорошая скорость, уклоняется от ударов, он в хорошей форме.

— В хорошей форме для 46-летнего бойца или для 35-летнего?

— Он многим 35-летним даст бой.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.